Il difensore della Juventus, Leonardoè tra i giocatori più attivi sui social e racconta ogni giorno come passa il tempo in quarantena. Con moglie e figli, senz'altro, ma anche allenandosi, come ha fatto vedere oggi con un video postato su Instagram. Il difensore bianconero si allena senza tregua per arrivare pronto alla preparazione. Di poco fa la notizia che gli allenamenti saranno fermi almeno fino al 3 maggio, così come affermato dal decreto legge.