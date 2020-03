Casa Bonucci o Casa Vianello? Leo e Martina, gag e risate su Instragram







Quando ci si annoia, si finisce per far danni. Specialmente, quando ci si improvvisa parrucchieri, come nel caso di Leonardo. Infatti, come ha postato su Instagram, la serata a casa Bonucci è stata dedicata alla cura dell'acconciatura, con il difensore che ha postato una storia in cui chiede un giudizio ai propri followers: "Capelli da pandemia... Troppo corti?". Le avventure a casa Bonucci non finiscono però, perché tra i bianconeri costretti alla quarantena è forse il più attivo, tra scherzi e gaffe condivise sempre via social.