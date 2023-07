L'importante è venirsi incontro, in qualche modo, provando a non farsi del male. Leonardoe la Juventus sono per ora alla giusta distanza. Nel senso: entrambi studiano le prossime mosse da fare, se è il caso di muoversi insieme, oppure se la soluzione migliore sia separarsi. Colta la posizione del club, al momento d'attesa, il capitano ha reagito d'orgoglio. Prima smentendo le voci d'addio con una story, poi ripetendosi anche nelle ultime ore, anticipando a tutti come sia già al lavoro.Sarà però un ritorno particolare, nel pieno del mercato come fu nell'estate del suo addio per il Milan. Bonucci è stato chiaro: vuole restare un altro anno nel grande calcio e possibilmente alla Juve. Ha l'obiettivo di andare all'Europeo ed è quello l'orizzonte prefissato per il suo addio al calcio. Gli dispiace che lo scenario dell'ultima allo Stadium, prima di intraprendere una nuova carriera, possa essere rovinato.Cosa può accadere se le strade dovessero separarsi? Che Leo possa intraprendere la strada degli Stati Uniti, come fatto dall'amico Giorgio Chiellini (in attesa di rientrare a Torino, per lui c'è una scrivania pronta). Oppure dell'Arabia Saudita, anche se i primi sondaggi non sono stati presi in considerazione. C'è la chance di una grande possibilità all'estero: in Inghilterra si è fatto sentire il Newcastle, in Italia le medio piccole potrebbero venirgli incontro. Certo, con un ingaggio completamente differente dai 6.5 all'anno...