A Sogno Azzurro, Leonardo Bonucci ha parlato del suo impegno per la Nazionale, lodando in particolare il lavoro svolto da Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia: "Se hai dalla tua parte i giocatori, potrai chiedere qualsiasi cosa e loro saranno pronti a dartela", il breve estratto di Leo andato in onda nello speciale sull'Italia prodotto dalla Rai.