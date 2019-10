Un nuovo progetto, un nuovo libro. A scriverlo è stato Leonardoinsieme al giornalista Francesco Ceniti, e il tema è quello del bullismo. Come racconta il difensore sul suo profilo Instagram, "Il mio amico Leo è un racconto fantastico di una storia che potrebbe essere quella dei nostri figli, di come vincere una partita difficile: quella contro il bullismo. Ho voluto giocare questa partita insieme al bravissimo Francesco Ceniti, perché credo fortemente che una bella storia possa dare coraggio e forza a tutti quei ragazzi che vivono sulla loro pelle la piaga del bullismo. Acquista il libro in libreria e negli store online, i proventi saranno donati in beneficenza all’associazione @agoponlus".