Quando pensi che mancano poche ore al cenone di stasera!! #LB19 pic.twitter.com/YoJUFxqyeC — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) December 31, 2019

Leonardo, difensore e capitano della Juventus in assenza di Giorgio Chiellini, si è allenato per l'ultima volta nel 2019 questa mattina al Training Center della Continassa e ha poi scherzato sui social. Questo il messaggio di Bonucci su Twitter, abbinata a una simpatica foto in cui sembra correre affamato: "".