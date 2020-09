E voi, chi preferite? Si scherza e si sorride alla Continassa, dove i protagonisti (anche delle risate) sono sempre Merih Demiral e Leonardo Bonucci. Il centrale turco ha posato insieme al collega italiano in una delle tante foto emerse dall'allenamento. Leo l'ha pubblicata, prendendolo immediatamente in giro nelle stories del suo profilo Instagram: "Voi chi preferite? Brutto ma giovane o bello ma vecchio? Ti voglio bene amico mio", il sorriso del diciannove. Subito ricondiviso da Demiral: "Io più bello di te sicuro...". Staremo a vedere come andrà a finre il sondaggio. Intanto, buone notizie dal centro sportivo: l'aria è serenissima.