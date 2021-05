Leonardo Bonucci e la moglie Martina Maccari scendono in campo per l'AIRC. Ecco il messaggio condiviso sui social



"Per la Festa della Mamma di domenica tornano in piazza i volontari @airc.it con #AzaleadellaRicerca, un regalo speciale per le mamme e le persone a cui siamo affezionati.



Un gesto concreto per sostenere il lavoro degli oltre 5mila ricercatori AIRC impegnati a rendere i tumori che colpiscono le donne sempre più curabili. Un dono che si può fare anche a distanza ordinandola ora su Amazon. Tutte le informazioni aggiornate sulla distribuzione sono disponibili su lafestadellamamma.it!



Forza, diamo il nostro contributo e facciamo rifiorire l’Azalea della Ricerca per la salute di tutte le donne!".