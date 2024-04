Ismail Kartal, allenatore del Fenerbahce, ha commentato l'eliminazione ai calci di rigore contro l'Olympiacos. Decisivo il rigore sbagliato da Leonardo Bonucci. Queste le sue parole: "Ciò che ci ha sorpreso e rattristato è che i nostri migliori rigoristi hanno sbagliato. Anche loro stessi sono molto delusi. A tutti noi è dispiaciuto essere eliminati ai rigori quando sarebbe bastato un gol in più per passare il turno" ha detto nel post-partita ai microfoni di Exxen. "È stato triste perdere ai rigori. Faccio i complimenti alla mia squadra per la battaglia che hanno fatto, ma non siamo riusciti a trovare il secondo gol".