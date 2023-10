Durante l'estate scorsa, mentre stavano negoziando con laper, la Lazio aveva assicurato la possibilità di acquisire Leonardo, che alla fine ha firmato con l'Union Berlino, praticamente a titolo gratuito. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l'ex capitano della Nazionale italiana manifestava un forte desiderio di unirsi alla Lazio, garantendo un alto livello di motivazione e la disponibilità a accettare un ruolo da riserva.Sarri e Fabiani hanno rinunciato a causa di due o tre motivi chiari. In primo luogo, la necessità di rinfrescare la rosa, che aveva un'età media ancora elevata. In secondo luogo, evitare di creare tensioni nello spogliatoio, mettendo sotto pressione Casale e Patric, già titolari sulla fascia destra. Infine, c'era una certa perplessità di natura tecnica, poiché Bonucci, nella difesa a quattro e con il compito di avanzare con il possesso palla al centrocampo, come richiesto da Sarri, avrebbe avuto difficoltà ad adattarsi.