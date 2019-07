In un'intervista rilasciata a Juventus TV, Lenardoha fatto il punto dei primi giorni di ritiro. Tra le vecchie sensazioni dettate dall'esperienza e la novità Sarri che elettrizza l'ambiente intero. Compreso il difensore. Ecco il suo pensiero sulla nuova guida tecnica della Juve: "Tanto lavoro con la palla, intensità sicuramente e poche pause per andare a bere. Vuole tutti subito pronti all'esercizio successivo. Concentrazione molto alta, così come l'intensità. Cosa mi ha colpito? Le idee, sicuramente. Quando le vedi da fuori, capisci una cosa. Da dentro capisci l'intelligenza di un giocatore che ha portato idee nuove".