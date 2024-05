Niente da fare per il Fenerbahce di Leonardo, entrato al minuto 64 per Rodrigo Becao - ricordate all'Udinese? -; il difensore ed ex capitano della Juventus ha dato l'addio in un giorno triste per la sua squadra, che coincide con il secondo posto finale in campionato. Nell'ultima partita, il Fener ha battuto l'Istanbulspor per 6-0, grazie alle reti di Dzeko, Szymanski, Tadic, Samuel, Dursun e King. Ma contemporaneamente ha vinto pure il Galatasaray.Bonucci ha concluso anche la partita con un'ammonizione, al minuto 93. Si attende ora il suo annuncio ufficiale: dopo un anno tra Berlino e Istanbul, il difensore potrebbe davvero salutare il calcio giocato.