Il messaggio di Leonardoper, all'ultima partita della sua esperienza alla Juventus dopo 327 presenze con la stessa maglia."Lavoro. Applicazione. Umiltà. Ogni giorno. Oggi ti sei preso ciò che hai meritato, con la ciliegina sulla torta. Nella storia bianconera per sempre. Sei un esempio. Ciao Lobo. Buona fortuna per la tua prossima avventura".Le parole di Bonucci riflettono l'enorme rispetto e l'ammirazione che Alex Sandro ha conquistato nel corso degli anni con il suo impegno costante e la sua dedizione. Con questo messaggio, Bonucci sottolinea le qualità umane e professionali di Alex Sandro, riconoscendo il suo contributo alla squadra e il suo posto nella storia della Juventus. L'addio di Alex Sandro segna un momento significativo per il club e per i suoi compagni di squadra, che salutano non solo un grande giocatore, ma anche un amico e un modello di comportamento.