Leonardo Bonucci ha parlato subito dopo Juve-Milan.



INEDITO - "L'importante era passare il turno e andare a giocare il primo obiettivo lunedì. Emozioni strane, in uno stadio vuoto è stato difficile l'inizio dopo 90 giorni. Abbiamo iniziato a giocare bene, poi allungati e perso palleggio. Il Milan anche in 10 ha giocato bene. L'obiettivo era andare a Roma, bicchiere mezzo pieno".



RONALDO - "Anche i grandi sbagliano, per noi in tutte le situazioni è importante. Può far gol quando vuole. Sfortunato, bravo anche Gigio a toccarlo. Vedremo un grande Ronaldo".



SERATA STRANA - "Ci siamo tolti da dosso un momento buio per tutti. Speriamo che questo segnale dia gioia a tutti i tifosi a casa, dedichiamo loro questa finale, sperando di dedicare qualcos'altro mercoledì".