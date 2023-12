Leonardoè sull'orlo di un ritorno alla, con le trattative trae l'entourage del giocatore giunte a una fase cruciale poco prima di Natale. Si è raggiunta una base di accordo che potrebbe essere formalizzata entro la fine del 2023, spettando ora alla Roma concludere l'affare. La prospettiva di un trasferimento "low cost" è realizzabile, offrendo una soluzione pratica in confronto ad altre opzioni già esplorate.Bonucci ha l'obiettivo di risolvere il suo contratto con l'Union Berlino, salutando la squadra il 20 dicembre contro il Colonia e. Successivamente, puntando a una firma con la Roma fino a giugno, il difensore italiano potrebbe debuttare già il 3 gennaio in Coppa Italia contro la Cremonese, evitando per poco l'incontro contro la sua ex squadra, la, previsto per il 30 dicembre. La scelta di Bonucci rappresenterebbe un rinforzo significativo per la Roma, offrendo un'esperienza e una personalità che sono diventate essenziali, specialmente con le assenze di Smalling e l'imminente partenza di N'Dicka.Per Bonucci, questo ritorno in Italia non significa solo avvicinarsi alla sua famiglia, rimasta a Torino durante la sua esperienza a Berlino, ma offre anche opportunità tecniche e motivazioni personali. La sua parentesi tedesca è stata deludente, e il ritorno a Roma, dove ritroverebbe amici come Salvatore Foti e compagni di nazionale, potrebbe rappresentare una possibilità di riscatto e visibilità. L'ufficializzazione del trasferimento è attesa da un momento all'altro, con Bonucci pronto a interrompere le vacanze e unirsi alla squadra in attesa di una chiamata dal suo procuratore,. La prossima tappa persarà un capitolo importante nella sua carriera, riportandolo nel calcio italiano e, forse, a un ruolo di rilievo con la Nazionale. Tuttavia, la notizia ha suscitato dibattito tra i tifosi della Roma, divisi tra l'accoglienza di un ex simbolo della Juventus e la fiducia nelle intuizioni di Mourinho.