Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, dietro alla scelta delladi non affondare il colpo definitivo per riportare Leonardoin Serie A ci sarebbe anche la "sollevazione social" da parte deigiallorossi, contrari all'ingaggio di un ex simbolo di una rivale come la, che tra l'altro la squadra di Josè Mourinho affronterà all'Allianz Stadium proprio domani. Nelle valutazioni del club dei, però, ha sicuramente inciso anche l'età del giocatore, ormai prossimo ai 37 anni e non considerato, dunque, un investimento e neppure un rinforzo utile nell'immediato.