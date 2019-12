Leonardo Bonucci parla aalla vigilia della Supercoppa: "E' un trofeo, una finale e l'obiettivo nostro è fare una grande prestazione e portare a casa la coppa.Abbiamo avuto davanti una grande Lazio che è in una forma psicofisica eccellente".Quella partita ci ha insegnato che i dettagli sono da curare in ogni match, abbiamo imparato dai nostri errori cosa dobbiamo fare. Dobbiamo portarlo in campo domani sera tenendo alta la concentrazione, rischiare il meno possibile ed essere molto cinici. Capitano? Giorgio è il nostro capitano, ha seguito la squadra come è giusto fare in queste occasioni"."Per me in campo cambia poco, anche quando non sono capitano l'obiettivo è aiutare la squadra, incitare la squadra nei momenti di difficoltà ed essere positivo nei momenti cruciali della partita, questo sarà l'obiettivo anche domani sera. Riyad è un posto nuovo, una scoperta. C'è tanto entusiasmo e credo sia importante perché domani sera ci sarà libertà per le donne di seguire questo match e credo sia importante".