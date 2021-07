Leonardo, nel corso della conferenza stampa di avvicinamento a, ha parlato di come vivrà la vigilia della finale di: "Faccio cose abitudinarie. Guardo una serie, parlo al telefono con gli amici, con mia moglie, coi figli. Ho avuto la fortuna di vivere molte vigilie così in Champions, all'Europeo, in Confederations. Sono sereno, spero di trasmettere questo ai compagni. Saremo all'altezza della situazione e non vediamo l'ora di giocarci questa finale. Non deviamo l'ora di scendere in campo, anche se gran parte dei tifosi presenti sarà inglesi. Vogliamo fare qualcosa di storico, una grande prestazione e poi vedremo come finirà".