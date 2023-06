Come a dire: resto qui. Ancora un po', ancora un altro anno. Ancora da capitano. Leonardonon avrà gradito le numerose voci sul suo futuro: il difensore bianconero era stato raccontato come possibile partente nei tanti discorsi che il mercato della Juventus sta agitando in queste ore. Ecco, ci ha pensato proprio lui e con un semplice post Instagram, a mettere davanti a tutto e tutti lo stemma della. Con un punto.L'immagine è chiara e porta Bonucci a non voler rilasciare ulteriori dichiarazioni. Leo è pronto per la nuova stagione, si aggregherà poco dopo i primi test fisici a metà luglio e lo farà per quella che sarà verosimilmente la sua ultima stagione da giocatore.