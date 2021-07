Duro l'attacco del Prefetto di Roma, Matteo, che questa mattina a Il Corriere della Sera ha dichiarato: "Avevamo negato il permesso a festeggiare la vittoria dell’Italia agli Europei sull’autobus scoperto, ma i patti non sono stati rispettati. Sono preoccupato per le possibili conseguenze che potrebbero verificarsi nelle prossime settimane, nonostante il grandissimo lavoro svolto. Era forte intenzione dei calciatori di proseguire i festeggiamenti con l’effettuazione di un giro su un autobus scoperto.; a quel punto non si è potuto far altro che prendere atto della situazione e gestirla nel miglior modo possibile".- La risposta di Leonardonon si è fatta attendere. Domani, su Il Foglio uscirà un'intervista al centrale dellae della, questa un'anticipazione: "Ho sbagliato lavoro: dovevo candidarmi, altro che giocare a calcio. Sarei un ottimo ministro della Difesa. È molto italiano e semplicistico darci la colpa: ognuno ha il suo compito. Le forze dell'ordine ci hanno assicurato che avrebbero gestito la situazione"