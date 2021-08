Nel corso di un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il difensore della Juventusha risposto così ad Allegri che in conferenza stampa aveva detto che, dopo il trasferimento al Milan, ha perso i gradi per fare il vice capitano: "Io ho sempre fatto parlare il campo, il mister in quel momento ha fatto una battuta per smorzare la tensione. E poi le chiacchiere se le porta via il tempo e le biciclette i livornesi. Fascia o non fascia, so quello che devo fare dentro lo spogliatoio e in campo. Ho 34 anni e una testa per capire che poteva essere uno stimolo per riaccendermi nuovamente per l’avvio della stagione".