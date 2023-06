"Bonucci ha già smesso ma non l'ha ancora capito", questa la battuta che recentemente Fabio Cannavaro aveva fatto nei confronti di Bonucci. La risposta del capitano della Juve è arrivata in conferenza stampa: "Per giocarle tutte ci deve essere un allenatore che ti mette in campo e io sono sempre a disposizione. La battuta di Cannavaro la rispetto, ma non la condivido. I miei infortuni di quest’anno sono stati condizionati dalla situazione extra-campo. Ora sto meglio, ho ancora un anno di contatto. Adesso deciderà il mister se farmi giocare, poi andremo in vacanza. Serve a tutti dopo un anno simile".