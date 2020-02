La Juventus ha perso a Lione, mettendo in mostra tutti i suoi difetti di gioco e non solo, anche gli aspetti mentali hanno pesato su una sconfitta, per 1 a 0, molto complicata. Infatti, come racconta Sky Sport, proprio durante il riscaldamento c'è stato un curioso retroscena tra Leonardo Bonucci e Blaise Matuidi. Il difensore, infatti, ha redarguito il francese per l'atteggiamento, sostenendo che, anche se non parte titolare, deve farsi comunque trovare pronto. La critica di Bonucci è stata anche ripresa da Pjanic, con Matuidi che ha fatto tesoro dei consigli dei compagni. La posta in palio, d'altronde, si alza ogni partita di più e certi scivoloni, come quello di stasera, si pagano a carissimo prezzo.