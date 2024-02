Juventus-Bonucci: i motivi della causa e il risarcimento chiesto

Decisione presa di comune accordo e comunicata con grande soddisfazione nella giornata di oggi, con una nota apparsa sul sito ufficiale del club bianconero:"Il sig. Leonardo Bonucci ha rinunciato al ricorso arbitrale promosso verso la Juventus FC, che ha accettato la rinuncia, con definitivo superamento del contenzioso, che avviene senza alcuna conseguenza di carattere patrimoniale. Juventus e Leonardo Bonucci condividono con piena soddisfazione la chiusura di questa vicenda lasciando intatto il percorso ed il rapporto vincente costruito negli anni".La buona notizia è arrivata nella giornata di oggi, in cui Bonucci e la Juventus hanno definitivamente messo la parola fine sui vecchi screzi ed evitato di rovinare un rapporto lungo e vincente. Per l'apertura di questo capitolo, però, bisogna tornare indietro di qualche mese. Dopo essere stato messo fuori rosa dalla società bianconera, il difensore ha sostenuto di essersi trovato a fronteggiare situazioni anomale per un professionista, come gli allenamenti serali in orari differenti rispetto a quelli della prima squadra e mai in presenza dello staff tecnico, oltre al fatto che non avrebbe avuto la possibilità di usufruire di palestra, piscina e ristorante, resi inaccessibili dal club o comunque senza la necessaria assistenza, a cui si è aggiunta l'esclusione dalla lista per le gare di campionato. Così, dopo essere stato messo ai margini, nel settembre scorso i suoi legali - gli avvocati Antonio Conte e Gabriele Zuccheretti -