Da Roma a Trento... via Skype. Leonardo Bonucci partecipa al Festiva dello Sport, insieme al presidente della Federazione Gravina e al commissario tecnico Mancini. Ecco quanto raccolto dal BN: "La mia prima volta in azzurro? Mancini intanto mi ha fatto esordire con l'Inter, era il 2006, e per questo lo ringrazierò sempre. La prima con la Nazionale è stata unica, provai qualsiasi sensazione. Ricordo Cannavaro, la sua vicinanza. Mi diede una pacca sulla spalla, mi sentii più tranquillo. Con Mancini e i giovani si è creato un gruppo forte. Nessuno si presenta mai in ritardo, mai una parola fuori posto. Non è soltanto una selezione, ma una squadra vera. La maglia azzurra fa andare tutti d'accordo e regala gioia. Ci fa sentire uniti".