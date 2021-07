Grazie Mister. Per Tutto.

La vera vittoria però non è stata la coppa ma il fatto che tu sia riuscito a mettere d’accordo più di 60 milioni di allenatori!!!! #Euro2020 #VivoAzzurro@robymancio pic.twitter.com/XyO3YStH35 — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) July 14, 2021

Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci, protagonista della vittoria della Nazionale italiana a Euro 2020, ha pubblicato sui suoi profili social un messaggio per ringraziare il Commissario tecnico Roberto Mancini:"Grazie Mister. Per Tutto. La vera vittoria però non è stata la coppa ma il fatto che tu sia riuscito a mettere d’accordo più di 60 milioni di allenatori!!!!", ha scherzato Bonucci.https://twitter.com/bonucci_leo19/status/1415264293516423172?s=20