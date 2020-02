Sguardo al passato per Leonardo Bonucci, che a Juventus tv ha parlato di due rimpianti della sua carriera: "Il secondo rigore contro la Germania ed Euro 2016. me lo portierò sempre dietro perché avevo segnato il rigore in partita calciandolo in un modo: era il primo per me in una partita ed era andato bene. Nella lotteria non sapevo come tirarlo, davanti avevo Neuer. Io mi sono allenato a tirarlo in diversi modi, ma non sapevo cosa fare. Avrei dovuto calciarlo senza pensare, forte. Quel rimpianto non sarà facile toglierselo, perché mi rimane l'Europeo del 2020. Con la Juve il rimpianto è la finale di Berlino, perché dopo il gol di Morata avevamo 10' nei quali potevamo andare in vantaggio e ci hanno fatto credere di poterli battere. Ci siamo esposti al loro contropiede. Ma abbiamo ancora diversi anni per ambire al sogno".