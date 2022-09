Erano cominciate nel peggiore dei modi le due settimane di sosta per Leonardo, presentatosi al ritiro della Nazionale nella bufera più totale, a causa della dura contestazione che la curva bianconera aveva riservato nei suoi confronti. Sosta che è capitata forse nel momento più adatto, sia per recuperare qualche giocatore dall'infermeria del J Medical, ma soprattutto per staccare la testa dalle pressioni che si sono verificate in questo avvio di campionato, sperando magari in un cambio di rotta sin dalla gara contro il Bologna.Ma per far si che questo avvenga c'è bisogno di un vero comandante ed è qui che. Già, perchè a conoscere l'ambiente e certe dinamiche stagionali più di quanto ne sappia lui è impossibile, oltre al fatto cheBonucci che,e lo si è visto nelle due prestazioni messe in campo contro Inghilterra ed Ungheria. Il Campione d'Europa in carica ha praticamente annullato ogni iniziativa degli avversari, costruendo gioco e fornendo assist come quello in occasione del gol di Raspadori contro gli inglesi che, lasciano percepire come sia totalmente lucido mentalmente e di come non sia stato scosso minimamente dalle vicende esterne.