Leonardo Bonucci è stato chiamato a parlare in conferenza stampa non solo del suo infortunio muscolare (la cui entità è ancora da valutare) che lo costringe a lasciare il ritiro della Nazionale per rientrare a Torino, rinviando la sua presenza numero 10 in azzurro. Ma ha anche detto la sua su aspetti più ad ampio raggio di cui si discute nel mondo del calcio in tempi di pandemia: "Siamo allenati per giocare tanto, ma chiediamo di mettere come priorità la salute di noi giocatori. Giocare ogni tre giorni è stressante, ma siamo allenati per far questo. Da parte nostra c’è disponibilità a trovare un punto d’incontro, ma la priorità deve essere la salute. Tutti i giocatori, in un momento così delicato, sono venuti incontro alle società: alla Juve abbiamo fatto un passo importante, così come hanno fatto altre società. Riduzione dell’ingaggio? È un discorso più profondo da affrontare. Siamo disponibili a qualsiasi incontro e approccio, ma nel calcio girano tanti soldi. Noi siamo fortunati a fare questo lavoro, ma è un discorso superficiale dire di salvare il calcio soltanto riducendo lo stipendio ai giocatori".