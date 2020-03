. È questa la dedica del difensore dellascomparso esattamente due anni fa in una camera d’hotel a Udine, all’età di 31 anni, per un problema cardiaco. Tutto il mondo del calcio si è riunito oggi per ricordare un giocatore che ha lasciato tanto al nostro sport, mostrandosi sempre come un uomo umile e pulito. Anche il bianconero si è unito al coro per commemorarlo, postando su Instagram una foto che li ritrae in campo con la Nazionale, entrambi sorridenti in procinto di abbracciarsi.