Leo, in conferenza stampa, ha "richiamato" alcuni giovani compagni: "Dobbiamo sentirci responsabili di quello che facciamo, non dobbiamo tirarci indietro o cercare alibi, quando indossi la maglia della Juve non ci sono alibi, bisogna essere squadra e vincere. Una consapevolezza che noi esperti dobbiamo trasmettere, ma anche i giovani che sono qui da 1 o 2 anni devono capire questo. Questo voglio vedere già da domani".