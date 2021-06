Leonardo Bonucci e Francesco Acerbi hanno parlato su Rai Uno del loro lavoro per il Bambin Gesù di Roma.



TESTIMONIANZA - Parla Bonucci: "Li porteremo con noi, questa è la testimonianza di ciò che sono i bambini. Ti danno tutto senza alcun tipo di pregiudizio, problema. E per tanti è da insegnamento. Prendiamo questa forza per regalare un sorriso a loro e a tutti gli italiani".



L'INCORAGGIAMENTO - Parla Acerbi: "Una mentalità così forte da cui c'è da imparare. Hanno una mentalità e una forza che noi adulti non abbiamo. C'è solo da imparare. Conoscendo un po' di loro è ciò che ti trasmette. Forza ed energia, loro ce l'hanno continuamente ed è molto importante".



DONARE - Bonucci: "E' fondamentale, bisogna prendersi cura del mondo. Per dare un futuro ai nostri figli, prendiamoci cura dell'ambiente".