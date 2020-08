1









Adesso è il momento di staccare la spina. Lasciare alle spalle questa stagione agrodolce, che sul finale ha portato all’insediamento di Andrea Pirlo in panchina al posto di Maurizio Sarri. Adesso vacanze per tutti, anche per il capitano della Juventus Leonardo Bonucci, che sta trascorrendo qualche giorno di relax in compagnia della sua famiglia. Laghi, aria pulita e… pesca! Il difensore bianconero ha postato su Instagram uno scatto in cui ha immortalato compagna e figlia mentre pescano, scherzando: “Preso qualcosa per pranzo?”.