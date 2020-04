Leonardo Bonucci non si risparmia e, per regalare un sorriso in più in questo momento di difficoltà, ha deciso di fare una donazione al Policlinico Gemelli di Roma. Come riportato da Sky Sport, Bonucci ha voluto prendersi "cura" anche a distanza, dei bambini ricoverati nell'ospedale capitolino. Insieme all'Associazione Genitori Oncologia Pediatrica - di cui è testimonial - e Balocco, che è sponsor Juve, ha voluto spedire colombe e regali per la Pasqua.