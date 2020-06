Come sempre, Leonardo Bonucci è il tipo delle poche chiacchiere e dei tanti fatti. Il difensore bianconero, insiema alla moglie Martina, sta per consegnare 19mila mascherine a ben 19 diverse associazioni di Torino. Bonucci si era già reso partecipe e protagonista di diverse donazioni durante l'emergenza: ora un altro gesto proprio verso la città che ormai da 10 anni - salvo una breve parentesi - ospita la sua vita e quella della sua famiglia. Bonucci scende nuovamente in campo: lo fa per tutti e senza distinzioni.