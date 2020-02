Una piccola soddisfazione, sicuramente, Leonardo Bonucci se la sarà tolta. Infatti, da ieri, il centrale bianconero è al 18° posto come presenze nella storia della Juventus. Con il cartellino timbrato ieri, il difensore azzurro raggiunge Claudio Marchisio nella classifica all time e si accomoda sempre più alle spalle di Chiellini e ovviamente Buffon, record in attività per quanto riguarda le presenze nella Juve (e Gigi, non solo nella Juve). Contro la Fiorentina è stata una prestazione quasi granitica di Bonucci, che con l'infortunio di Chiellini ha dovuto fare da chioccia a De Ligt in questi sei mesi di stagione.