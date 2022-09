Leonardoè protagonista su Instagram di una breve intervista. Queste le sue parole, dal suo account ufficiale:- "Sono sincero, ho sempre dormito serenamente sia la notte che il pomeriggio. L'unica volta in cui ho dormito malissimo è stato prima della finale di Euro 2012, la prima in una grande competizione. Su quella ho sofferto, ho commesso l'errore di giocare la partita il giorno prima e tutta l'adrenalina si era già messa in moto. Come dicevo prima, si migliora dagli errori e sono errori che non ho più fatto. Prima di una finale dormo serenamente 7-8 ore".