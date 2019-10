Leonardo, a Sky Sport, ha spiegato il suo rapporto con Conte: "Quello che ha dato il mister alla Juve è in nazionale è quella fame che gli viene sempre riconosciuta, la voglia di non mollare mai. Mentalità che ti spinge ad andare oltre qualche fastidio e la voglia di arrivare all'obiettivo. E' quello che ci ha inculcato sin dal primo giorno che è arrivato qua alla Juventus e credo che questo binomio all'inizio sia stato perfetto per tutti. Lui aveva bisogno di una grande chance in una grande squadra, la Juve era in un momento in cui voleva ripartire per tornare ad essere grande dopo calciopoli e non avevamo bisogno di qualcuno che ci facesse capire cosa voleva dire indossare questa maglia. Siamo stati tre anni alla grande, poi dopo il nostro percorso di crescita è continuato. Le strade si sono divise ma i rapporti sono comunque rimasti".