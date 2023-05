Leonardo Bonucci si è raccontato ai microfoni ufficiali del club per analizzare tutti i momenti più importanti dei suoi 12 anni alla Juve.- 'che è felice di scendere in campo perchè era il suo sogno., ho cercato di essere esempio e trascinatore di questi valori'.- 'Li per li non mi sono reso conto dell'importanza di questo intervento. Qui devo i ringraziare i miei per l'elasticità che mi hanno dato. Quello è stato un altro momento importante di una stagione complicata, che con lo spirito Juve siamo riusciti a mettere in piedi e a fare gol importanti. Un pò ci godo a vedere queste cose, perchè uno sacrifica tanto per vivere queste sensazioni e l'abbraccio di Gigi è stato più bello dell'intervento stesso'.- 'Se ho avuto la fortuna di confrontarmi contro Messi, Ronaldo, Mbappè, Torres, Drogba e molti altri, lo devo solo alla Juve. Quello che mi dicevo era: 'goditela'. In questi ultimi due anni, un pò per scelte, un pò per infortunio ho cambiato un pò il mio ruolo ma quando sono in campo le parole che mi ripeto sempre sono queste qui. Sono stato fortunato e bravo a mantenere i piedi per terra, anche se da fuori qualcuno può pensare che sia presuntuoso e poco umile ma chi mi conosce realmente sa chi è il vero Bonucci'.- 'E' stato con Suarez nella finale di Berlino. Ce ne siamo date tante e mi è piaciuto tantissimo per la cattiveria che ti tirava fuori, poi quando giochi contro Messi e Ronaldo su tutti, o Lewandowski è tutto troppo bello. Anche con Drogba era tosta, spigoloso, un carrarmato, non oso immaginare cosa era nel pieno della carriera. Vorrei giocare tutte le partite contro questi attaccanti perchè è uno stimolo enorme'.- 'e, ma sapevo che andavo incontro a gente che non aveva compreso il motivo del mio addio nell'estate prima. Dopo un primo momento di rabbia e delusione per quello che avevo vissuto quando la società aveva deciso di mettermi sul mercato perchè alcune cose non erano andate come loro mi avevano detto, mi sono fatto scivolare tutto addosso.. E' stata una decisione di puro amore.'.SUL COVID - 'E' stata un'annata bella e molto dispendiosa a livello mentale. Quell'anno Giorgio si fece male e mi trovai praticamente da solo. Gigi era il secondo e in quel momento mi trovavo solo, fu un anno personalmente bellissimo con Sarri, ci trovavamo a confrontarci su delle situazioni di campo ma da marzo in poi non fu più un campionato normale. Ci mancava la vita e questa era la cosa più brutta e nel contesto in cui è arrivato è stato il più difficile da portare a casa'.