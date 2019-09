Leonardo Bonucci è ritornato sulla gara del Wanda Metropolitano via Instagram, per un commento su quanto fatto in questo esordio agrodolce in Champions League. Ecco le sue parole: "Questa è la Champions, combattere e soffrire per ogni risultato.i, solo così cresceremo e questo ci permetterà di inseguire il nostro obiettivo. Adesso recuperiamo e pensiamo alla partita di sabato per tornare a vincere in campionato".​