Il difensore della Juve ha parlato di quella che è stata la celebre BBC ai canali ufficiali del club.- 'La BBC ha costruito la grande cavalcata dei 9 scudetti consecutivi.e credo che ognuno di noi ne ha tratto beneficio. Ne è nata un amicizia unica anche fuori dal campo e io che ero il più piccolo ho potuto imparare molto da Andrea, Giorgio e da Gigi., con cui costruimmo le prime vittorie di quel ciclo., io ero quello scontroso, lui invece sempre pacato e tranquillo. Mi faceva ragionare molto. Si è creata un'amicizia speciale e ci siamo trovati a condividere tanti momenti anche fuori dal campo. Così come con Andrea, ho trascorso il mio tempo accanto a due persone che mi hanno dato tantissimo e spero di aver lasciato lo stesso a loro.'.E' una scoietà che ha più di 100 anni e tu devi difenderla. Lo avevo provato già nell'anno di Sarri in cui Giorgio è stato fuori per molto tempo e sapevo cosa significasse. Capisci. Un conto è essere protagonista e un conto essere capitani, ho avuto esempi come Giorgio, Gigi o Alex. Spero di essere un punto di riferimento per i tifosi'.- 'Avevo notato che Paulo aveva sofferto il distacco con la Juve e la sua sfortuna era stata quella di condividere l'ultima giornata con una colonna come Chiellini. Ma anche lui si è preso gli applausi nonostante fosse titubante, per me era corretto che anche lui li ricevesse e penso che li ci fu il passaggio di fascia tra me e Giorgio'.e per me è motivo di orgoglio essere stato li.'.- 'Io ho sacrificato tanto per lasciare a chi ha condiviso con me certe cose questi valori e queste emozioni.Gli altri due (Buffon e Del Piero) non li raggiungo sicuramente quindi possono stare sereni e tranquilli'.- '. Troppo bello vedere e sentire le parole di questi amici, di persone top che il calcio e la vita mi hanno dato. Abbiamo passato ore a parlare e a cercare sempre quel qualcosa in più, eravamo due matti. Uno che all'età sua gioca ancora a alti livelli significa che sei matto ed io ero sempre pronto insieme a lui. Devo soltanto dire grazie alla Juve perchè ho passato la maggiorparte delle partite con Buffon alle spalle e non lo sognavo neanche da bambino'.- 'Giorgio tra i tre è quello con cui ho legato di più anche fuori dal campo. Ci siamo trovati spesso a passare giornate e vacanze insieme. Abbiamo anche discusso, non è stato sempre tutto rosa e fiori, però da quelle discussioni abbiamo sempre tirato fuori qualcosa di buono che ci permetteva di migliorarci'.