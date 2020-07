2







di Lorenzo Bettoni

C'è qualche tifoso della Juve che non ha ancora perdonato Leonardo Bonucci per il suo trasferimento al Milan nell'estate del 2017. Dopo lo sgabello di Oporto, dopo Cardiff, i rapporti con Max Allegri erano andati a farsi benedire, soprattutto per questo decise di trasferirsi in rossonero salvo poi tornare sui suoi passi nel giro di un anno. Dopo le iniziali e prevedibili polemiche, però, il rapporto con la tifoseria si ricucì quasi subito, in particolare quello con la curva che di fatto non l'ha mai fischiato e l'ha quasi subito riaccolto. Non tutti, però, la pensano allo stesso modo e questo risentimento latente di certi tifosi della Juventus esce allo scoperto ogni volta che il difensore bianconero si rende protagonista di prestazioni non all'altezza.



NON PERDONATO - Sta accadendo anche in queste ore. I ragazzi terribili di Gasperini hanno messo in seria difficoltà sia lui che Matthijs de Ligt ma i commenti più aspri sono sempre diretti a LB19. Ogni suo errore è sottolineato con particolare veemenza di certi tifosi che quasi gli rimproverano di aver fatto le sue fortune assieme a Chiellini e Barzagli, come se lui fosse finito lì per caso. Di certo non è un caso che ancora oggi qualcuno ne torni a mettere in discussione la sua leadership ed il suo carisma, dentro e fuori dal campo. Peccato però che quelli che a inizio stagione dicevano: "Bonucci sta facendo crescere De Ligt" oggi siano gli stessi che dicono che senza un leader difensivo accanto, il buon Leo è solamente un buon difensore di seconda fascia. Non è proprio così.



DIFESA PURA - Non è certo un segreto che nel corpo a corpo Bonucci non sia paragonabile né a Chiellini né a De Ligt oppure Barzagli. E' un difensore moderno, non un marcatore. Il che non vuol dire che "non sappia marcare", semplicemente ha altre doti più spiccate. Ma resta un signor difensore tant'é che il migliore allenatore del mondo, Pep Guardiola, ha cercato di portarlo con sé per anni. Bonucci sbaglia come fanno tutti i difensori. Anzi, lui forse lo fa un po' meno degli altri, sennò non sarebbe alla Juventus. Perché tanta rabbia in certi commenti, quindi? Semplice, Bonucci andando al Milan ha ferito i tifosi della Juve più di quanto lui stesso avrebbe immaginato. Qualcuno non l'ha più perdonato e forse non lo farà mai. Anche per questo con lui certi tifosi non hanno mai pietà.



