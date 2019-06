Leonardo Bonucci può lasciare, ancora, la Juventus. La clamorosa indiscrezione arriva da La Gazzetta dello Sport che svela un incontro tra il nuovo ds dei francesi Leonardo e l'agente del calciatore Alessandro Lucci. Il dialogo è solo un primo passo: c'è da capire quanto vuole investire il PSG, quali sono le intenzioni di Bonucci e come la Juve valuterà l'operazione. La sensazione però è che i presupposti ci siano.



FUTURO - Un'operazione non impossibile anche perché Bonucci è molto legato a Torino dove ha scelto di tornare da Milano per vivere con la famiglia. Un anno dopo il suo ritorno dal Milan un altro addio sarebbe clamoroso ma in difesa per la Juve ci saranno posti in piedi con gli arrivi di Demiral e de Ligt. Leonardo, infanto, ha mosso i primi passi. Il Psg vuole Bonucci.