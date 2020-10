Leonardo Bonucci, capitano dell'Italia, ha parlato a Rai Sport dopo il pari contro la Polonia: "E' un risultato che alla fine ci può anche andare bene. Abbiamo creato tanto, peccato perché abbiamo sbagliato alcune scelte e l'ultimo passaggio decisivo per il gol. Mi è piaciuto lo spirito della squadra, la voglia di continuare a fare possesso nonostante un campo pessimo, di cercare la giocata. Questo significa che la squadra ha ben chiare le idee del mister e la sua voglia di fare calcio. Ci teniamo stretto questo punto perché ci sarà utile.



Lasciare a secco Lewandowski? Buona partita in fase difensiva, potevano farci male in contropiede. Sono venute fuori due mezze occasioni che abbiamo sbrogliato. E' sempre bello duellare con questi grandi campioni".