Leonardo Bonucci ha parlato a Dazn al termine del pareggio per 2-2 contro l'Atalanta: “È sempre dura giocare contro loro, la squadra ha fatto un grande lavoro di sacrificio. Personalmente ho stretto i denti per un male al tallone che mi ha dato fastidio per tre giorni, ma abbiamo fatto un risultato importantissimo, che ci tiene lontani tutte le inseguitrici. Stasera ha vinto il gruppo, abbiamo portato a casa un punto importantissimo e questo è lo spirito che dobbiamo avere".



SULLO SCUDETTO - “Oggi era importante provare a vincere, non ci siamo riusciti ma questo punto mantiene lontani la Lazio e l'Atalanta stessa. Era importante questa partita, ora recuperiamo le energie perché mercoledì i incontriamo una squadra che sta molto bene, contro il Sassuolo non sarà facile portare a casa il risultato".



SULLA PARTITA - "Loro muovevano la palla a uno due tocchi, facevamo fatica, nel primo tempo complice la loro voglia, siamo andati un po’ in difficoltà, però siamo sempre stati lucidi nel non subire, il gol è avvenuto da una palla persa che poteva essere difesa meglio. Stasera quello che dobbiamo guardare è il risultato che abbiamo portato a casa, e gli scudetti si vincono anche con questi risultati”.



ANCORA SULLO SCUDETTO – “Credo che a livello mentale le energie le possiamo recuperare se la matematica ci dà la vittoria con qualche giornata d'anticipo. Lì potremo gestire, fino ad allora dovremo solo pedalare”.