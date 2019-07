Il Psg di Leonardo fa sul serio per Bonucci. Con De Ligt sempre più vicino alla Juventus, si legge sull'edizione torinese de La Repubblica, il club francese sta pensando di fare all-in su Leonardo Bonucci. L'arrivo dell'olandese in bianconero, strappato proprio al Psg, avrebbe fatto cambiare i piani dei parigini che sfrutterebbero proprio il sovrannumero tra i centrali della Juventus per portare a casa il centrale tanto desiderato. A Bonucci, infatti, sono stati offerti 7 milioni di euro a stagione per cedere al richiamo parigino.