L'EPISODIO

Leonardo Bonucci baba Alanyaspor teknik heyetine saldırmış razıyız pic.twitter.com/CMRjPLIGP0 — Darknes¹⁹⁰⁷ (@avcininkocasi) February 11, 2024

Non sembra esserci più pace per l'ex difensore della Juve,, che da quando ha lasciato la Mole non ha mai avuto giornate particolarmente felici nelle sue avventure successive. Da incubo la parentesi trascorsa all'Union Berlino, dove non veniva quasi mai impiegato dall'allenatore del club tedesco, arrivando, inevitabilmente, al rompere i rapporti dopo appena 4 mesi. Così come non sembra essere cominciata nel migliore dei modi anche la sua nuova esperienza in Turchia con la maglia del Fenerbache.Già, perchè nella sfida odierna tra, durante il rientro negli spogliatoi al termine dei primi 45 minuti,. I due sono stati poi separati dai giocatori presenti. Di seguito il VIDEO dell'accaduto.