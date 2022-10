Prove di pace, per Leonardo. Come racconta Tuttosport, il difensore questa sera scenderà in campo anche per rimediare a quanto si è visto nelle ultime partite in bianconero (in azzurro no, lì è stato sontuoso), ma soprattutto per recuperare il rapporto con i tifosi e un po' anche con l'allenatore. Nell'ultima sfida di campionato prima della sosta, a Monza, Leo è rimasto fuori ma ci ha messo la faccia, andandosi a prendere i fischi del pubblico.Ieri, intanto, Allegri ha minimizzato in conferenza, relegando l'assenza del capitano a una normale rotazione, "anche da programma". Ci ha messo una pietra sopra, qualsiasi cosa sia successa. E si riparte dopo i fischi e le contestazioni seguite alla sconfitta contro il Benfica. "Bonucci e compagni - con dignità e senso del rispetto - si erano platealmente scusati rivolgendosi alla curva in segno di dispiacere, pentimento, assunzione di responsabilità". Si vedrà questa sera?