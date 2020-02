Laha ormai la testa sugli obiettivi della stagione, tra un campionato da riconquistare ed un Champions che si avvicina ogni giorno di più. Però, nello spogliatoio bianconero, c'è anche spazio per un po' di sano divertimento. Così, via Instagram, ecco il simpatico siparietto tra. Infatti, il difensore centrale bianconero ha postato nelle proprie stories un video in cui segna una splendida posizione, aggiungendo la scritta: "Dopo anni a vedere Del Piero, Dybala, Pirlo e Ronaldo, anche io prendo la porta". Autoironia che non è stata perdonata da Dybala, che ha prontamente ripreso il messaggio del compagno per aggiungerci il suo personalissimo sfottò: "Facile da soli!" scrive appunto la Joya.