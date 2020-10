Leonardo Bonucci ieri sera ha guidato la difesa dell'Italia nella trasferta di Nations League contro la Polonia, partita finita 0-0 con diverse occasioni sprecate dall'Italia, in particolare una ghiottissima del neojuventino Chiesa. Dopo il match il difensore della Juventus ha espresso su Instagram tutto il suo apprezzamento per la prova azzurra, pur riconoscendo il rammarico per non aver trovato la via della rete. Bonucci ha infatti pubblicato tre foto (squadra schierata per l'inno, ingresso in campo e immagine di gioco) col messaggio "Carattere e voglia di imporre il gioco, peccato non aver concretizzato, ora testa all'Olanda".